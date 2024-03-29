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Политика

Отчёт о работе в 2023 году направил в псковский парламент сенатор Андрей Турчак

01.04.2024 12:10|ПсковКомментариев: 0

Исключительно важным с точки зрения развития страны и укрепления её статуса назвал 2023 год сенатор Андрей Турчак, направляя в Псковское областное Собрание депутатов отчёт о работе. Как и год назад, документ состоит из нескольких тематических блоков и подробно рассказывает обо всех направлениях деятельности представителя региона в Совете Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото: пресс-служба Совета Федерации

«В команде нашего президента мы продолжили работать над укреплением статуса и государственных мер поддержки людей, которые сейчас с оружием в руках защищают Родину, обеспечением технологической независимости, укреплением государственных гарантий в отношении семей с детьми и социально незащищённых категорий граждан», - отметил во вступительной части Андрей Турчак и выразил признательность «единомышленникам и коллегам» – губернатору Михаилу Ведерникову, сенатору Алексею Наумцу, спикеру Александру Котову, депутатам Псковского областного Собрания, представителям органов государственной власти региона.

«За прошедший год мы совместно решили много проблем, сделали значительный вклад в будущее наших детей и внуков, а значит и вклад в развитие нашей Родины», - подчеркнул сенатор.

Андрей Турчак подробно рассказал о результатах деятельности Рабочей группы по вопросам СВО (за год поступило более 42 тысяч обращений), о помощи фронту и поддержке жителей воссоединённых регионов, о приоритетах законодательной работы. «Безусловный приоритет своей законодательной деятельности в течение 2023 года я отдавал поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также решению точечных проблем, связанных с обеспечением проведения СВО и защитой территории страны. Достигнутые результаты – итог большой командной работы. Почти все законодательные инициативы готовились и вносились мною совместно с коллегами-сенаторами и депутатами Государственной Думы», - уточнил псковский сенатор.

Так, за год было принято 26 федеральных законов и 42 поправки, автором которых выступил Андрей Турчак. Перечень нормативных актов приведён в приложении к отчёту.

Сенатор рассказал в отчёте об итогах деятельности двух экспертных органов при Совете Федерации, которые продолжили работу под его руководством – Совета по развитию цифровой экономики и Совета по местному самоуправлению.

Отдельные блоки в отчёте посвящены реализации различных проектов на территории Псковской области с привлечением федеральных средств – о благоустройстве общественных пространств, о строительстве и ремонте школ, возведении ФОКОТов и спортивных площадок, о модернизации учреждений культуры и переоснащение медицинских организаций.

Андрей Турчак отметил, что пристально следит за ходом газификации, лично принимает участие в выработке нужных для региона решений на площадке федерального штаба, обсуждает актуальные вопросы с руководством области.

Традиционно один из разделов посвящён деятельности фонда «Памяти 6-й роты», в заключительной части представлены итоги работы с обращениями граждан – за год их поступило более 1900, в среднем 160 в месяц.

Отчёт сенатора Андрея Турчака направлен на ознакомление всем депутатам областного Собрания и размещён на официальном сайте законодательного органа.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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