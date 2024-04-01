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Политика

«Гонки по вертикали»: кризис в партиях, запрос на обновление и «старая гвардия» против 

02.04.2024 16:12|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Казнить нельзя помиловать. Мысли оппозиции о смертной казни, диалоги «Яблока» с генералом Овсянниковым и «старая гвардия» КПРФ против товарища Баева. 
Партийная система и запрос на перемены. О чем говорят поствыборные исследования социологов.
Белые снова начинают. «Единая Россия» запускает традиционные праймериз перед сентябрьскими муниципальными выборами.

Выборы закончились - обычно после завершения избирательной кампании псковская политическая фауна впадает в спячку. Типа, переутомились. Но не в этот раз. По крайней мере, на минувшей неделе на сессии областного Собрания многие депутаты, особенно из числа оппозиции, были заметны и напомнили о себе. То ли скорая муниципальная кампания тому причиной, то ли так подействовали температурные рекорды последних дней, то ли приход начальника полиции некоторых взбодрил - но так или иначе депутаты были активны. Либерал-демократ Антон Минаков объяснял, почему выступил с инициативой установить региональную памятную дату – День ветерана боевых действий – и парламентское большинство поддержало это предложение оппозиционера. А еще Минаков высказал собственное отношение к обсуждаемой идее возвращения смертной казни за терроризм, ЛДПР это поддерживает, а у псковского координатора особое мнение: дескать, как депутат он поддерживает, но как гражданин не может поддержать, потому что «смерть – слишком легкое наказание для этих нелюдей».

Едва ли не единственный из региональных парламентариев, кто публично и безоговорочно поддерживает отмену моратория - эсер Олег Брячак: кстати, на сессии он призвал ввести в учебных заведениях Псковской области вооруженную охрану, - естественно, напомнив перед этим о теракте в «Крокус Сити Холле», где охрана объекта была организована ненадлежащим образом. Коммунист Петр Алексеенко свое выступление на сессии тоже начал с теракта в Подмосковье, но потом - вполне ожидаемо - перешел к теме возможного переноса памятника Ленину. Напомню, псковский обком КПРФ в очередной раз захватил наживку - предложение обсудить идею убрать монумент куда подальше из центра региональной столицы. Как и прежде зюгановцы против - говорят, если чешется - почешите в другом месте.

Петр Алексеенко: Ещё раз всех прошу: оставьте в покое Ильича. Не будите лихо, пока оно тихо.  

А вот где не тихо - так это в самом обкоме. Все последние годы политические обозреватели фиксируют напряженность в отношениях различных групп псковских коммунистов - очередное проявление наблюдали в конце недели. Псковский горком в присутствии  лидеров обкома Петра Алексеенко и Дмитрия Михайлова проголосовал за сохранение Александром Баевым поста первого секретаря городского отделения. Любопытно, что под сообщением об итогах отчетно-выборной конференции появился комментарий с аккаунта Натальи Акимовой - ветерана партии, члена КПСС с 1967 года. Написано было следующее: «Очень жаль, что не нашлось более достойного кандидата по пост первого секретаря Псковского городского комитета КПРФ. Этот человек уже однажды нанёс громадный ущерб авторитету всей областной организации КПРФ (видимо, имеется в виду прошлогодняя история с выдвижением и снятием Александра Баева с губернаторских выборов и скандал вокруг фальшивого диплома - ПЛН). Народная мудрость гласит: «Единожды солгав, кто тебе поверит?» и «Предавший один раз, предаст снова. Да не будут эти слова пророческими!» Конец цитаты, которая вскоре по неизвестным, но понятным причинам пропала с форума под новостью на сайте обкома КПРФ.

И еще несколько слов о сессии - пожалуй, один из самых интересных моментов был связан с приходом для отчета перед депутатами начальника областного УМВД генерала Алексея Овсянникова.

Депутат от «Яблока» Артур Гайдук устроил перепалку-не перепалку, но задал каверзный вопрос и чуть ли не обвинил полицию в выполнении политического заказа. Напомнив, что ранее перед выборами правоохранители приходили в офис «Яблока», проводили осмотры помещения с изъятием всей офисной техники, депутат спросил: ждать ли визитов полиции в офис партии накануне муниципальных выборов? Для тихого и осторожного Гайдука такой вопрос - это что-то новое. Это его предшественник на посту председателя псковского «Яблока», признанный иноагентом Лев Шлосберг (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом) * мог позволить себе такое, а вот для Артура Гайдука это неожиданность. Начальник УМВД не растерялся - не просто парировал удар, но обвинил яблочников в пособничестве во-первых, как было сказано, провокаторам - задержанным в дни выборов в Печорском районе сотрудникам незарегистрированного в качестве СМИ «Эхо Псковы», во-вторых, находящимся за пределами страны лицам, которые, опять же процитирую, активно занимаются ни чем иным, как терроризмом в отношении Российской Федерации.

«Как вы думаете, обязаны мы пресекать такие моменты или нет? И когда мы к вам придём, будет зависеть о того, как вы будете себя вести», — заключил Алексей Овсянников, с одной стороны продемонстрировав, что он, как говорится, в теме и помнит фамилии даже таких персон, о которых уже позабыли многие политические обозреватели, а с другой - не исключив, что правоохранители и в будущем придут к яблочникам, которые уже заявляют, что как и прежде будут пытаться противодействовать муниципальной реформе. 

- Вы всё еще кипятите? Тогда мы идем к вам (из рекламы).

Остается напомнить, что мы в последние годы не раз говорили о том, что региональные власти последовательно ведут против «Яблока» борьбу - и готовы использовать любую ошибку оппонентов. Что до сентябрьских муниципальных выборов, то это серьезный вызов для региональных отделений партий. Как известно, найти на местах кандидатов сложно.  Эта проблема актуальна даже для «Единой России», что уж говорить об оппозиции. И понятно, что такая ситуация - это аргумент в пользу проведения муниципальной реформы, призванной сделать местное самоуправление одноуровневым, то есть модель становится более простой. Так или иначе в ближайшее время партиям предстоит заняться поиском кандидатов на муниципальные выборы. По традиции первой тут выступает «Единая Россия», которая уже 15 лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов - другими словами, праймериз.

Можно по-разному относиться к этой форме партийного отбора, отмечать, что эта процедура зачастую лишена конкурентности, имена победителей известны заранее и т.д, однако в очередной раз фиксируем: благодаря праймериз единороссы захватывают инициативу, мобилизуют членов партии и ее сторонников, решают ряд других предвыборных задач. Выражаясь шахматной терминологией, белые начинают, а черные, которыми традиционно играет оппозиция, вынуждена догонять, наверстывать, пытаться ликвидировать отставание. При этом решения по кандидатам как и прежде принимают кулуарно, в узком партийном ряду, нередко очень долго, то есть очевидно запаздывают со стартом кампании.

- Такие вопросы с кондачка не решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами. Зайдите на недельке (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»).

И всё это происходит в условиях, когда политологи говорят о кризисе партийной системы, общество устало от традиционных партий, многие видят в них симулякры, необходимые власти для заполнения вакуума и демонстрации того, что пяти- или шестипартийные парламенты - это такие серьезные площадки, где и место для дискуссий, и плюрализм мнений; при этом объективно есть запрос на перемены в партийной системе. Это уже давно очевидно, а результаты выборов, в том числе показатели кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова и страсти по Борису Надеждину, показывают: запрос на альтернативу есть. И результаты первых поствыборных социологических исследований говорят о том же.  Впервые в истории «Новые люди» по рейтингу обошли ЛДПР, как отмечают эксперты, статус-кво оказался нарушен и здесь тоже наблюдаем «новую политическую реальность». Хотя с другой стороны понятно, что старые партии так просто сдаваться и сходить со сцены не хотят - еще посопротивляются.

- Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст. Но уже дороже (из фильма «Золотой теленок»)

Свидетельствуют ли итоги выборов президента о том, что  наступила смерть старых парламентских партий и не пора сбросить их с парохода современности, обсудим завтра с руководителями региональных отделений политических объединений и экспертами в программе «Дневной дозор». У меня на этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали». Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами. 

Иллюстрации: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

* 16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.

Теги: #гонки по вертикали
Источник: Псковская Лента Новостей
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