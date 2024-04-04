Политика

Переизбран первый секретарь Пустошкинского райкома КПРФ

Тамара Гультяева вновь избрана первым секретарем Пустошкинского райкома КПРФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома партии, отчетно-выборное собрание районного отделения прошло 5 апреля.

Как отмечалось на мероприятии, по результатам социалистических соревнований среди местных отделений Псковской области за 2023 год Пустошкинское районное отделение КПРФ занимает 5 место.

На выборах президента России в Пустошкинском районе был зафиксирован лучший результат кандидата от КПРФ Николая Харитонова среди местных отделений партии (8,79%).

Фото: пресс-служба обкома КПРФ.