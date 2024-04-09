Политика

Александр Борисов: Каждый институт власти должен бороться за свое влияние

Каждый институт власти должен бороться за свои полномочия, за свое влияние. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопрос о росте влияния Госдумы.

«Повышение влияния связываю с тем, что "Единая Россия" занимает большинство в нижней палате парламента, и мы - представители партии власти - разделяем свою ответственность за решения, которые принимаем. Каждый депутат должен понимать, что он отвечает и перед избирателями», - отметил он.

«Мы движемся в правильном направлении», - резюмировал Александр Борисов.

Напомним, в мае Госдуме впервые предстоит работа по утверждению кандидатур председателя правительства, вице-премьеров и министров.