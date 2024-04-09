Политика

Александр Козловский: Расширение полномочий Госдумы дает возможность доносить позицию граждан до власти

Расширение полномочий Госдумы дает возможность доносить позицию граждан до представителей власти, заявил депутат Госдумы от Псковской области, первый заместитель председателя думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Действительно, институт власти был создан, чтобы представлять людей, и расширение полномочий дает возможность доносить позицию граждан, их проблемы», - отметил он.

Александр Козловский подчеркнул, что от увеличения влияния Госдумы в регионах, помимо прочего, появились национальные проекты. «Инициатором многих проектов была «Единая Россия» - большинство в Госдуме. И, когда расширяется влияние органа, от него ждут конкретных действий», - добавил парламентарий.

Напомним, в мае Госдуме впервые предстоит работа по утверждению кандидатур председателя правительства, вице-премьеров и министров.