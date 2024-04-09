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Политика

Александр Козловский: Расширение полномочий Госдумы дает возможность доносить позицию граждан до власти

12.04.2024 12:24|ПсковКомментариев: 0

Расширение полномочий Госдумы дает возможность доносить позицию граждан до представителей власти, заявил депутат Госдумы от Псковской области, первый заместитель председателя думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Действительно, институт власти был создан, чтобы представлять людей, и расширение полномочий дает возможность доносить позицию граждан, их проблемы», - отметил он.

Александр Козловский подчеркнул, что от увеличения влияния Госдумы в регионах, помимо прочего, появились национальные проекты. «Инициатором многих проектов была «Единая Россия» - большинство в Госдуме. И, когда расширяется влияние органа, от него ждут конкретных действий», - добавил парламентарий.

Напомним, в мае Госдуме впервые предстоит работа по утверждению кандидатур председателя правительства, вице-премьеров и министров.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
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