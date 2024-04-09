Политика

Александр Борисов: Источник власти – наш российский народ

В мае Госдуме впервые предстоит работа по утверждению кандидатур председателя правительства, вице-премьеров и министров. Как она будет организована, рассказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Парламентарий напомнил, что эта методика была введена новой поправкой в Конституцию, и уточнил, что силовых министров согласовывает Совет Федерации.

«Процедура происходит в таком виде впервые. Понятно, что процедуры в Госдуме обычно отработаны. А это будет впервые. Все профильные министры придут в комитеты и фракции. Дума - коллективный орган, и министрам нужно будет постараться», - сказал он.

Отвечая на вопрос, для чего расширены полномочия Госдумы по формированию правительства, Александр Борисов подчеркнул: «Источник власти – наш российский народ, а депутаты – плоть от плоти народа, являются его представителями. Это волеизъявление народа».