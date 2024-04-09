Политика

Александр Борисов: Участники СВО будут принимать участие в праймериз «Единой России»

Участники специальной военной операции будут принимать участие в процедуре предварительного голосования «Единой России». Об этом сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть вопросы, в которых участники СВО разбираются. Владимир Владимирович Путин отмечал, что эти люди прошли определенные испытания, и им можно доверять различную деятельность. Когда военные действия закончатся, эти люди придут в мирную жизнь, им нужно найти место в строю. "Единая Россия" откликнулась на эту тему, в праймериз будут принимать участие большое количество участников СВО. Это достойные люди, которые прошли через серьезные испытания. Мы обязаны найти им место в строю. Элита - это те, кто не жалеет жизни за Родину», - сказал Александр Борисов.

«Меняется время, меняются и подходы. Это большая часть населения, люди с определенными навыками и знаниями. Они будут востребованы», - поддержал коллегу первый заместитель председателя думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.