Политика

Александр Козловский о работе в региональном парламенте: Не скажу, что был сторонником острых дискуссий

Депутат Госдумы от Псковской области, первый заместитель председателя думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский с теплотой вспоминает работу в Псковском областном Собрании. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Общество и время меняется. В какие-то моменты нужна острая полемика, в отдельные - нужна консолидация, работа на результат. Не скажу, что был сторонником острых дискуссий. С теплотой вспоминаю это время. Большое спасибо коллегам, которые стали моими наставниками в политической карьере», - отметил Александр Козловский.

По его мнению, заседания парламента должны проходить таким образом, чтобы была выстроена работа на результат. «Я прагматик, должен быть результат. Процессы должны проходить в конструктивной плоскости. Просто поговорить - неправильно. Сейчас принимаются решения, идет движение вперед», - добавил он.

«Работа в любом парламенте - это работа, - поддержал его заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов. - Если человек выходит с докладом и к нему большое количество вопросов, значит, некачественно отработали вопрос на комитете».