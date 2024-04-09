Политика

Александр Борисов: Правительство России со своими функциями справляется

Правительство России со своими функциями справляется. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Псковской области, первый заместитель председателя думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Отчет правительства предвосхищала встреча премьер-министра с частью фракции ("Единой России" - ред.). Поэтому мы получили достаточно объемную и полную картину. По моему мнению, правительство, в тех условиях, в которых мы оказались, – два ковидных года, 19 тысяч санкций, которые введены против нашей страны, справилось», - отметил он.

Александр Борисов указал, что «ничего не рухнуло, наблюдается даже экономический рост». «Поэтому, я считаю, что со своими функциями правительство справляется», - резюмировал парламентарий.

Даже на те вопросы, которые не удалось задать напрямую, депутаты получили письменные ответы, прокомментировал отчет главы правительства за 2023 год первый заместитель председателя думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. «Это очень полезный процесс. Есть возможность еще раз озвучить те проблемные точки в регионах, с которыми наши жители сталкиваются», - добавил он.