Политика

Равноценно ли представлены женщины в политике, ответили Александр Борисов и Александр Козловский

Равноценно ли представлены женщины в политике, ответили депутаты Госдумы Александр Борисов и Александр Козловский в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я за то, чтобы больше женщин назначать на все должности. Хотя женщины у нас занимают много ключевых позиций: ключевой вице-премьер – Голикова, Центробанк – Набиуллина, третье лицо в государстве – Матвиенко. В нашей партии даже было создано Женское движение, которое и призвано вывести активных женщин на первый план. Я уверен, что баланс должен в эту сторону каким-то образом качнуться, я это абсолютно поддерживаю. Это вопрос широкий. Если посмотреть на Госдуму, председатель комитета по образованию - женщина, по культуре - женщина, а вот по промышленности, например, мужчина. Наверное, считается, что мужчины лучше разбираются в промышленности, а женщины в культуре. Наверное, мы еще до сих пор находимся в плену неких предубеждений», - отметил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

«Женщин-руководителей гораздо больше», - заметил депутат Госдумы от Псковской области, первый заместитель председателя думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.