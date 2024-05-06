Политика

Госдума приняла закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который, в том числе, запрещает иноагентам участвовать в выборах всех уровней.

«При проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы публичной власти федеральной территории, органы местного самоуправления кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента», — отмечается в тексте законопроекта.

Также, согласно тексту законопроекта, зарегистрированного на выборах кандидата не смогут включить в реестр иноагентов, пишет РИА Новости.

В законопроекте отмечается, что полномочия иноагентов в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу, если их к этому времени не исключат из соответствующего реестра. Полномочия депутатов и губернаторов, ставших иноагентами, также прекратят досрочно. Иноагент не сможет претендовать на пост сенатора РФ, становиться наблюдателем и доверенным лицом кандидатов на выборах.

Также законопроект предлагает исключать одномандатников из списка кандидатов по округу при опечатках в документах, поданных на регистрацию в избирательные комиссии.