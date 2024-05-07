Андрей Турчак: «Единая Россия» была и остается партией президента

«Единая Россия» была и остается партией президента, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале, комментируя церемонию вступления Владимира Путина в должность президента России.
Фото: пресс-служба «Единой России»
Также Андрей Турчак привел цитату Владимира Путина: «Судьбу России мы будем определять сами и только сами».
Напомним, Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России. Он пробудет на посту следующие шесть лет — до 2030 года.