Политика

Андрей Турчак: «Единая Россия» была и остается партией президента

«Единая Россия» была и остается партией президента, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале, комментируя церемонию вступления Владимира Путина в должность президента России.

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. Президента, которому оказали доверие россияне. "Единая Россия" была и остается партией президента. Партией тех людей, кому небезразлична судьба нашей великой страны, кто чтит ее историю и вековые традиции, кто готов работать для ее развития и вместе, объединяя усилия, преодолевать любые трудности. Так победим!» - отметил он.

Также Андрей Турчак привел цитату Владимира Путина: «Судьбу России мы будем определять сами и только сами».

Напомним, Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России. Он пробудет на посту следующие шесть лет — до 2030 года.