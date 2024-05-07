Политика

Михаил Ведерников: Инаугурация президента — исторический день

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии инаугурации президента. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Исторический день! Искренне поздравляю нашего главу государства и всех жителей России с этим событием! Как верная команда президента, сделаем вместе всё, чтобы впереди были только победы. Мы уже многого добились и реализовали большое количество проектов, нацеленных на укрепление нашей великой Родины, на благо каждого её жителя. Но предстоит сделать ещё больше, чтобы в этом изменчивом мире всегда оставаться сильной и конкурентоспособной державой», - сказал губернатор.

Напомним, Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России. Он пробудет на посту следующие шесть лет — до 2030 года.