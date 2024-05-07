Политика

«Собственной персоной»: О задачах главного федерального инспектора в новой политической реальности. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 8 мая. Гость студии - главный федеральный инспектор по Псковской области, кандидат юридических наук Александр Хлопков.

Ведущий программы «Собственной персоной» Александр Савенко расспросил гостя о его впечатлениях от вчерашней инаугурации президента России Владимира Путина, об основных задачах, стоящих перед аппаратом полпреда и о формате взаимоотношений с органами власти и институтами гражданского общества. Также в ходе разговора затронули другие актуальные темы.