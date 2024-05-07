Политика

Путин утвердил структуру нового правительства

Президент России Владимир Путин утвердил структуру нового кабинета: в нем, как и в прошлом составе, будет один первый вице-премьер и 9 заместителей председателя правительства. В то же время распределение полномочий между вице-премьерами: в новом составе нет замглавы кабмина - руководителя Минпромторга.

«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации», - говорится в указе.

Теперь кандидатуры на пост своих заместителей должен внести на рассмотрение Госдумы утвержденный парламентом и назначенный президентом председатель правительства Михаил Мишустин. Также он должен предложить депутатам кандидатуры федеральных министров, кроме глав силовых ведомств и МИДа, их кандидатуры предложит для консультации уже с сенаторами сам президент.

В первом кабинете Михаила Мишустина работали 20 федеральных министров (на одного - после упразднения Минкавказа - меньше, чем в предшествующем кабинете Дмитрия Медведева), 10 (изначально 9) вице-премьеров, в том числе первый заместитель председателя правительства.

Правительство сложило свои полномочия перед вступившим в должность президентом сразу после инаугурации 7 мая. Тем не менее до формирования нового состава его члены исполняют обязанности, пишет ТАСС.