Политика

Все министерства в новом правительстве остались прежними

Количество и названия российских министерств в новом правительстве остаются прежними, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Всего в структуру кабмина входит 21 министерство. Пять из них (МИД, Минобороны, МВД, МЧС, Минюст) подчинены напрямую главе государства. Руководители остальных подчиняются председателю правительства.

Это, в частности, Минздрав, Минкультуры, Минприроды, Минобрнауки и Минпросвещения (первое отвечает за науку и высшее образование, второе - за школьное и среднее профессиональное).

Также премьеру подчинены Минпромторг, Минсельхоз, Минспорт, Минстрой, Минтранс, Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэкономразвития, Минэнерго, Минвостокразвития, пишет ТАСС.

Сохранился и перечень, а также названия федеральных служб, подчиненных президенту или соответствующим министерствам. Единственное изменение - статус Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, которая из ведения Минобороны РФ перешла в непосредственное подчинение президенту.

Всего же в структуре федеральных органов власти сейчас 17 агентств и 29 служб.