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Политика

Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

11.05.2024 18:40|ПсковКомментариев: 0

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры на посты вице-премьеров и руководителей ряда министерств, сообщили в правительстве.

«В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по составу нового правительства», — говорится в заявлении.

Кандидатуры распределены следующим образом:

  • Денис Мантуров — первый заместитель председателя правительства;
  • Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
  • Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
  • Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
  • Дмитрий Григоренко — вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу;
  • Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;

Нижняя палата парламента принимает решения по кандидатурам не позднее недельного срока. Далее все назначения должен утвердить президент.

В свою очередь, руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Совфедом. Первый зампред международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров сообщил, что консультации по этому вопросу начнутся 13 мая.

Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства ранее в субботу подписал соответствующий указ, пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
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