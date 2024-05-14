Политика

Путин переназначил семерых полпредов президента

Президент России Владимир Путин переназначил Игоря Щеголева, Александра Гуцана, Владимира Устинова, Юрия Чайку, Игоря Комарова, Владимира Якушева и Анатолия Серышева полномочными представителями президента в федеральных округах, сообщается на сайте Кремля.

«Щеголева Игоря Олеговича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе; Гуцана Александра Владимировича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; Устинова Владимира Васильевича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Южном федеральном округе; Чайку Юрия Яковлевича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе; Комарова Игоря Анатольевича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе; Якушева Владимира Владимировича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе; Серышева Анатолия Анатольевича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе», - говорится в сообщении.

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Напомним, 14 мая Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента.