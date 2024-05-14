Политика

Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в пяти регионах

Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в регионах, руководители которых перешли на работу в правительство и администрацию президента. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

Регионами будут руководить:

Алексей Беспрозванных — Калининградская область;

Илья Середюк — Кемеровская область — Кузбасс;

Алексей Смирнов — Курская область;

Дмитрий Миляев — Тульская область;

Дмитрий Демешин — Хабаровский край.

Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин накануне стал помощником президента.

Возглавлявший Калининградскую область Антон Алиханов будет работать в новом правительстве министром промышленности и торговли.

Руководивший Кузбассом Сергей Цивилев возглавил Минэнерго.

Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт получил пост министра транспорта.

Михаил Дегтярев, работавший губернатором Хабаровского края, возглавил Минспорт.

Перестановки в правительстве и администрации президента в соответствии с конституцией произошли после вступления в должность избранного главы государства. Инаугурация Владимира Путина состоялась в Кремле 7 мая, пишет РИА Новости.

После консультаций с Госдумой и Советом Федерации президент 14 мая подписал указы о назначении членов правительства и директоров служб.