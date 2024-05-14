Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в пяти регионах

Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в регионах, руководители которых перешли на работу в правительство и администрацию президента. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.
Регионами будут руководить:
Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин накануне стал помощником президента.
Возглавлявший Калининградскую область Антон Алиханов будет работать в новом правительстве министром промышленности и торговли.
Руководивший Кузбассом Сергей Цивилев возглавил Минэнерго.
Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт получил пост министра транспорта.
Михаил Дегтярев, работавший губернатором Хабаровского края, возглавил Минспорт.
Перестановки в правительстве и администрации президента в соответствии с конституцией произошли после вступления в должность избранного главы государства. Инаугурация Владимира Путина состоялась в Кремле 7 мая, пишет РИА Новости.
После консультаций с Госдумой и Советом Федерации президент 14 мая подписал указы о назначении членов правительства и директоров служб.