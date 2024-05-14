Политика

Игорь Романов может стать кандидатом от «Новых людей» на довыборы в гордуму Пскова в 2024 году

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов может стать кандидатом на довыборы в Псковскую гордуму по пятому округу в сентябре 2024 года. Об этом рассказал председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Кандидат от партии "Новые люди" для меня лично определен. Я бы очень хотел, чтобы Игорь Павлович реваншировал партию на довыборах в гордуму. Он сам с пятого округа, здесь вырос. Лично мое мнение, что это его битва. Я буду его поддерживать, выезжать с ним вместе в округ», - высказал свое мнение Андрей Маковский.

Однако решение о выдвижении Игоря Романова на довыборы пока не принято, об этом сообщил секретарь реготделения. «Пока еще не объявлена выборная кампания. Как партия примет, так и будет», - пояснил Игорь Романов.

Напомним, депутатом гордумы по округу №5 являлась Наталья Мельникова («Единая Россия»). 13 декабря 2023 года она подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата гордумы, 22 декабря ее полномочия были прекращены. Наталья Мельникова получила мандат Олега Грицаева в областном Собрании депутатов.