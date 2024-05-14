Политика

Памфилова представила проект логотипа единого дня голосования 2024 года

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова продемонстрировала на заседании комиссии проект официального логотипа предстоящего в сентябре текущего года единого дня голосования.

Источник: ЦИК России

Проект логотипа кардинально отличается от предшественника в виде латинской буквы V, выполненной в цветах российского триколора, который использовался на прошедших в марте выборах президента РФ и во время единого дня голосования 2023 года. На новом логотипе белым цветом на красно-синим фоне изображена надпись «8 сентября 2024», а над ним написано «Единый день голосования».

Комментируя проект нового логотипа, глава ЦИК РФ отметила особенности предыдущего логотипа в виде латинской буквы V, пишет ТАСС. «В этом логотипе было заложено столько смысла, мы вкладывали в него душу, сердце, эмоции. Мы считаем, что он стал очень мощным объединяющим символом - это символ поддержки наших воинов на СВО», - заявила Памфилова, добавив, что этот логотип останется с прошедшими историческими кампаниями, настало время двигаться дальше.

Единый день голосования в 2024 году приходится на 8 сентября, в его рамках планируется проведение 3,5 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов в более чем 80 регионах РФ. В 20 регионах РФ планируется проведение прямых выборов их руководителей, еще в трех регионах глав изберут парламенты - это Ингушетия, Кабардино-Балкария и Крым. В 13 субъектах РФ пройдут выборы в заксобрания, а в Хакасии - довыборы в Госдуму по одномандатному округу.