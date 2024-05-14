Политика

Иноагентам запретили участвовать в выборах

Закон, который устанавливает запрет для иностранных агентов на участие в выборах всех уровней, подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

«Основа принятия решения о признании человека иностранным агентом — получение денег из‑за рубежа. Либо вы будьте гражданами своей страны, в интересах своей страны работайте, либо не можете представлять жителей в органах власти», — отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения закона в Госдуме.