Политика

«Гонки по вертикали»: полное безобразие, идеальный шторм и политический штиль

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как водится, начнем с главной темы. На минувшей неделе в Москве прошли Дни Псковской области в Совете Федерации. Это, без всякого преувеличения, знаковое событие и, добавлю, весьма нечастое - до этого подобное мероприятие с участием псковской делегации состоялось в Совфеде аж семь лет назад. Такие встречи проходят по календарному плану - Дни Псковской области должны были проходить значительно позже, однако, полагаю, благодаря прежде всего экс-губернатору Псковской области, а ныне сенатору от нашего региона, первому заместителю председателя Совета Федерации Андрею Турчаку они прошли уже в 2024 году. И, безусловно, они будут иметь продолжение. Конечно, Совет Федерации - это не самый главный центр принятия решений: ту же индивидуальную программу социально-экономического развития Псковской области, обсуждение которой было одним из основных моментов, еще предстоит защитить в правительстве. А само решение о пролонгации этой программы, как известно, ранее принял президент Владимир Путин, о продолжении реализации таких программ в десяти регионах он объявил в своем послании Федеральному Собранию.

Но так или иначе, такие Дни субъектов РФ в Москве - это возможность донести до федерального руководства проблемы, обозначить самые болевые точки, предложить свое видение путей исправления ситуации. И всё это прозвучало на прошлой неделе в столице.

Собственно, само выступление губернатора Михаила Ведерникова в ходе так называемого «часа субъекта РФ» на пленарном заседании СФ в большей части было посвящено не достижениям (хотя было и об этом), но проблемным моментам. Как напомнил глава региона, уровень бюджетной обеспеченности Псковской области меньше среднероссийского показателя, при этом есть риски, что не получится удержаться даже на этой позиции, если сократится федеральная поддержка в рамках программы развития. Это раз. Другая сложность - правила погашения бюджетных кредитов. В январе 2025-го региону нужно погасить 1 миллиард 300 миллионов, а также инвестировать почти 2 миллиарда 400 миллионов. Таких средств в областном бюджете нет, значит, придется брать коммерческие кредиты. Третье - нерешённые проблемы в части повышения оплаты труда бюджетников и обеспечения лекарствами льготников, это требует дополнительно еще трех миллиардов в год.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Итого в ближайшие 3 года при условии «идеального шторма» Псковская область может уйти «в минус» на 8,5 млрд рублей в год. Для нашего бюджета это будет сокрушительным ударом и возвращением к «режиму выживания».

Тему продолжил председатель регионального парламента Александр Котов. Он отметил, что с учетом низкого уровня бюджетной обеспеченности Псковская область не может за счёт собственных доходов наращивать фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, а федеральная дотация покрывает только половину потребности каждого текущего года. «Мы копим долги, но угнаться за соседями всё равно не можем, теряем кадры и население области», - констатировал Александр Котов. По мнению спикера, было бы целесообразным регионам с низким уровнем расчетной бюджетной обеспеченности распределять дотации на эти цели в объеме, полностью покрывающем фактическую потребность, что позволит выполнять обязательства по повышению оплаты труда бюджетников, не залезая всё дальше и дальше в долги.

Не обошла вниманием проблемы региона и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Дав работе региональных властей в целом положительную оценку, она тем не менее обратила внимание на ряд острых моментов, начиная с низких темпов газификации (надо ускоряться!) и заканчивая ситуацией в сфере обращения с ТКО, проще говоря - мусорным коллапсом.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: Полное безобразие. Два коллапса в течение года!

Для исправления ситуации с мусором Валентина Матвиенко призвала действовать решительно, ну а губернатор впервые лично обозначил причину проблемы. Назвал ее «отдельной болью», возложил вину на регионального оператора и сообщил: мол, планируем разрывать соглашение и постараемся сделать переход бесшовным. Решать проблему решено при поддержке «Российского экологического оператора» и правоохранительного блока. Как это будет происходить на практике - посмотрим, пока в этом уравнении есть неизвестные. Ну а что касается общих итогов Дней Псковской области в Совете Федерации, то главное заключается в том, что внесенные псковичами предложения получили поддержку сенаторов, о чем и было заявлено по завершении работы. Дни Псковской области в СФ привлекли внимание как внутри региона, так и за его пределами. Если псковские политики комментировали его в том смысле, что это было судьбоносное мегасобытие, то ныне обитающие в Риге бывшие псковские журналисты и блогеры, которые обычно обходят подобные мероприятия своим вниманием, в этот раз внимательно изучили видеотрансляцию из Совфеда, выдернули отдельные цитаты, принялись обсуждать проблемные темы, обозначенные губернатором и спикером областного Собрания, в том числе те направления, на которые региону не хватает денег. Основная проводимая релокантами мысль - регион всё отдает Москве, а потом сам идет с протянутой рукой.

К сказанному добавлю, что по традиции в рамках Дней региона в Совете Федерации прошли спортивные соревнования - футбольный матч закончился вничью, а вот в волейболе и стрельбе сенаторы оказались сильнее псковичей. И подводя итог, Валентина Матвиенко, так сказать, сдобрила основное блюдо щепоткой юмора.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: Пулевая стрельба - уж приграничному региону надо уметь отстреливаться во всех смыслах слова - и здесь вы должны быть номер 1. Победила команда Совета Федерации 117 на 94. Прошу записать в постановление пожелание губернатору, председателю областного совета тренироваться, коллеги, заниматься спортом.

Теперь к другим темам недели. В воскресенье завершилось предварительное электронное голосование «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы. В Псковской области праймериз проходили куда менее заметно чем обычно - объяснение находим в том, что больших общеобластных кампаний не будет, только муниципальные выборы. В Пскове определялись с кандидатурой на довыборы депутата гордумы по пятому округу, который ранее представляла управляющая областным отделением Социального фонда Наталия Мельникова - она, напомню, вернулась в областное Собрание и мандата муниципального депутата стал вакантным, отчего и возникла необходимость в досрочных выборах.

Вопреки обыкновению, когда на праймериз ЕР в последние годы неожиданностей не случается, в этот раз получилось непредсказуемо. Почти как на финише российского футбольного чемпионата, когда перед последним туром лидировало «Динамо», его обыграл и обошел «Краснодар», но чемпионом всё равно как всегда стал «Зенит».

Так примерно и на праймериз в Пскове: из девяти выдвинутых персон хоть какое-то отношение к муниципальной политике имел разве что экс-депутат гордумы Валерий Тюменцев, но он вскоре отчего-то сошел с дистанции (по нашей информации, ветерану «команды Ивана Цецерского» дали понять, что камбэк не одобряется), как и еще три человека. Можно было подумать, что победительницей по итогам предварительного голосования суждено стать директору пятой школы Наталье Веселковой - могла бы пополнить символическую фракцию педагогов в гордуме. Но нет - объявлено, что победила главный режиссер Дома офицеров, организатор массовых городских мероприятий Анна Дмитриева.

С этим прояснилось теперь ждем, как будут формироваться списки партии власти на выборах в районах, которые вовлечены в реформу и стали округами. Кстати, псковское «Яблоко» во главе с председателем отделения партии, депутатом областного Собрания Артуром Гайдуком на днях выдвинуло инициативы о проведении референдумов в пяти преобразованных районах Псковской области - Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах. На референдумы предлагается вынести вопросы о прямых выборах глав преобразованных в округа районов и структуру органов местного самоуправления в каждом из округов. Ну что тут можно сказать? По закону имеют право, но надо понимать, что такие инициативы еще могли быть реализованы лет 15-20 назад. Можно вспомнить референдум в Пскове по вопросу формирования органов МСУ, в котором приняли участие всего 8 процентов населения (при том, что надо было не менее 50 - и референдум провалился, несмотря на то, что никто не мешал). Сейчас, во-первых, очевидно, что в условиях новой политической реальности никто не даст его провести, во-вторых, идея обречена на провал, как и в 2006-м. Всё это выглядит нереалистично еще и потому, что лишних денег в районах нет.

Так что заведомого непроходная инициатива решивших хайпануть яблочников - чисто для пресс-релизов.

С другой стороны, отмечаю их активность - иные оппозиционные партии на неделе и таких информационных поводов не давали. Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко побывал на пленуме ЦК, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков встречался с участниками молодежного проекта партии и проводил прием граждан, ездил в районы, чтобы провести прием, и главный псковский эсер Олег Брячак. Вот и вся повестка, считай, в условиях «политического штиля». Как говаривал классик, скучно на этом свете, господа…

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!