Политика

Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Попова от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ», - говорится в документе.

Попов работал на посту заместителя секретаря СБ РФ с 29 марта 2013 года, пишет ТАСС. До этого с 2012 года был помощником секретаря Совбеза РФ. Михаил Попов - вице-адмирал запаса, доктор военных наук. Является заслуженным военным специалистом РФ. Награжден орденами Александра Невского, «За военные заслуги» и Почета, медалями и благодарностью президента РФ. Лауреат Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова.