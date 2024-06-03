Политика

В Кремле не обсуждают объединение Алтайского края и Республики Алтай

Никакого обсуждения вопроса объединения Республики Алтай и Алтайского края нет, такой темы нет на повестке дня, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной отставке главы Республики Алтай Олега Хорохордина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко, пишет РИА Новости.

«Нет, здесь никакого обсуждения на этот счет нет. Каждый конкретный случай, он уникален, и здесь, в данном случае, нет никаких обсуждений. Эта тема не на повестке дня у нас», - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может прокомментировать мнения о том, что такие отставки могут быть в преддверии объединения двух регионов.