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Политика

«Гонки по вертикали»: прощание с Турчаком, сигналы Ведерникова и старт выборов

11.06.2024 16:13|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Без Турчака. Что изменится в псковской региональной политике после ухода бывшего губернатора, сенатора и партийного лидера?
Год команды Ведерникова. Каким был отчет губернатора и кому из оппозиционеров посланы сигналы.
На старт, внимание, марш! Кто представит ведущие российские партии на муниципальных выборах в Пскове?

Предлагаю начать сегодня нетрадиционно - вроде как с новостей культуры. В России отметили 225-летие со дня рождения Пушкина, и на праздник в Псковскую область приехали тысячи гостей, среди них весьма известные и статусные - такие, например, как артисты Безруков и Куценко, тренер «Зенита» Семак и другие персоны. Для нас в программе, посвященной политике, разумеется наибольший интерес представлял приезд теперь уже бывшего зампредседателя Совета Федерации и секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

С учетом того, что он приехал практически сразу после назначения на пост врио главы Республики Алтай, визит можно было считать прощальным, который подводит черту под 17-летним периодом присутствия Андрея Анатольевича в региональной политике. И тут следует признать, что уход Турчака - это не просто уход из региона влиятельного политика и эффективного лоббиста интересов Псковской области. На самом деле это смена парадигмы, всей архитектуры псковской политики. Ведь Андрей Турчак - это не просто человек, который сидел в Москве и добивался привлечения дополнительных миллиардов для области, о чем сейчас вспоминают все. Безусловно, Андрей Турчак - это фигура большего масштаба, после ухода с поста губернатора он не исчез, как это происходило с другими экс-губернаторами, а стал сенатором от области, регулярно бывал в ней, имел очень высокую степень влияния на федеральном и региональном уровнях, с ним все считались - и в политических, и в бизнес-элитах, да где угодно. У него был очень серьезный ресурс - партия.

С учетом всего сказанного можно утверждать, что уход Турчака из региональной политики приведет к целому ряду изменений.

Во-первых, значение губернатора Михаила Ведерникова, и без того очень серьезное, доходит до максимальных отметок. Как известно, в условиях вертикали власти, когда все везде построены, и поле зачищено, в Псковской области сложился «триумвират» - напомню, так, по словам губернатора, полтора года назад высказался один из его собеседников, имея в виду тройку руководителей Псковщины в составе: Михаил Ведерников, Андрей Турчак и бывший митрополит Псковский и Порховский Тихон, который, кстати, тоже приезжал на Пушкинские дни поэзии.

Напомню, в конце прошлого года он стал главой Крымской митрополии. Таким образом, за последние месяцы область потеряла двух своих основных лоббистов на федеральном уровне, теперь - никакого «триумвирата», вся власть и ответственность на действующем губернаторе.

Во-вторых, можно прогнозировать проблемы у тех, кто был ориентирован на Андрея Турчака. Как я уже отмечал в материале «Перемены не за горами», такие люди в настоящее время есть среди депутатов регионального парламента, глав муниципалитетов, руководителей крупных псковских предприятий и организаций, работают они и в других сферах.

В-третьих, возникает ряд вопросов относительно того, что будет происходить в региональном отделении партии «Единая Россия», ведомом секретарем - депутатом Госдумы от Псковской области Александром Козловским и руководителем регионального исполкома Максимом Адамчуком. Напомню, что в большинстве субъектов Федерации отделения партии власти уже возглавляют действующие губернаторы, это такой очевидный тренд.

В-четвертых, ждем ответа на персональные кадровые вопросы, в частности, кто станет сменщиком Андрея Турчака в Совете Федерации и кто может войти в областное Собрание депутатов. Поскольку всё произошло очень неожиданно, ответы приходится давать быстро, буквально на ходу - ибо время поджимает, и сроки ограничены. Так надо «цигель-цигель, ай-лю-лю».

В этой ситуации на сессии Псковского областного Собрания депутатов прозвучал ежегодный отчет губернатора Михаила Ведерникова. Вопреки традиции был он менее продолжительным по времени и, по определению самого докладчика, «не очень объемным» - говорилось в основном о результатах работы за год, в меньшей степени - о проблемах. Объяснение этому прозвучало такое: мол, «все актуальные проблемы, вопросы, задачи – а их по-прежнему немало – мы вместе представили и подробно разобрали в рамках Дней субъекта в Совете Федерации».

Впрочем, о проблемах тоже говорили - уже после отчета, в ходе раунда вопросов и ответов. Тут возникла даже достаточно острая полемика.

Так, отвечая на вопрос депутата, председателя регионального отделения партии «Яблоко» Артура Гайдука о бомбоубежищах, губернатор заявил, что такая информация носит закрытый характер, а партии, в которой - цитирую: «Иноагент на иноагенте сидит и иноагентом погоняет», - сведений о наличии бомбоубежищ «никогда не дадут». Можно только гадать, как на подобное отреагировал бы известный полемист - предшественник Гайдука на посту руководителя псковского «Яблока» - ныне внесенный в реестр иноагентов Лев Шлосберг*, а вот нынешнему депутату-яблочнику в региональном парламенте ораторских качеств и боевитости порой не достает, и на это многие обратили внимание, наблюдая за сессией и комментируя ее итоги.

Досталось на отчетной сессии и псковским коммунистам - и это при том, что деятельность команды губернатора они одобрили и поддержали, при этом обратили внимание на проблемные моменты - в отличие от эсера Олега Брячака, который вновь превзошел сам себя в восхвалении работы команды губернатора.

В этой связи невольно вспоминается персонаж из киноклассики, который, помнится, выражался так: «Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь!» Как я уже отмечал, Олег Михайлович прогрессирует в этом направлении год от года и достиг недосягаемых вершин - членам «Единой России» пора уже записываться к нему на мастер-класс. Правда, они и сами стараются, хотят как лучше - но получается не всегда хорошо.

Как это вышло на сессии с руководителем фракции «Единая Россия», помощников Андрея Турчака Арменом Мнацаканяном - он взял слово, чтобы, как оказалось, не только выразить поддержку губернатору, но и дать отповедь представителям оппозиции - и со своим неоднозначным комментарием попал во многие топовые телеграм-каналы, а затем дал пояснение высказыванию: мол, употребляя вызвавший скандал глагол, имел в виду «убивать делом» и уж ни в коем случае не призывал к физической расправе.

Ну да не буду повторяться - подробно об отчете губернатора, выступлениях депутатов и прочих радостях политической жизни читайте в материалах Псковской Ленты Новостей, статья на эту тему называется «Коротко о славном».

В заключительном блоке «Гонок по вертикали» - о подготовке к сентябрьским выборам. В этом году у нас не будет большой общеобластной избирательной кампании, пройдут только муниципальные выборы. Подготовка к ним уже стартовала, партии подыскивают кандидатов, а найти желающих и готовых работать в органах МСУ - не такая уж легкая задача, о чем мы говорили неоднократно. Наиболее острая и проблемная ситуация - в Гдовском районе, который вопреки планам региональных властей не вошел в этом году в орбиту муниципальной реформы, а раз так - надо готовиться к выборам главы района. Проблема партии власти в том, что до сих пор нет кандидата, который устраивал бы и местные элиты, и областное руководство. Далее о выборах в областном центре. Как мы говорили в одном из предыдущих выпусков, по итогам праймериз «Единая Россия» определилась с кандидатом на довыборы депутата Псковской городской Думы по пятому округу - ЕР представит главный режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева. «Новые люди» собираются выдвигать свежеиспеченного секретаря регионального отделения партии Игоря Романова. На неделе стало известно, что коммунисты двинут на довыборы подполковника в отставке Ивана Гориславского, который ранее участвовал в выборах от партии «Яблоко».

Что касается ЛДПР, то эту партию, вероятно, представит активист, доверенное лицо Леонида Слуцкого на недавних президентских выборах Владимир Ефимов. Планы «Справедливой России» пока туманны - ранее активисты партии почему-то без Олега Брячака обсуждали стратегию участия в муниципальных кампаниях, а он сам намедни стал председателем регионального отделения некой общественной организации «Мы есть русские». Как отмечает телеграм-канал Псковской Ленты Новостей, Олегу Брячаку мало реготделения «Справедливой России» - потребовалась еще ячейка некой патриотической структуры с, мягко выражаясь, национальным уклоном. Идет ли речь о плавном дрейфе Олега Брячака, всегда держащего нос по ветру, от откровенно тонущей «Справедливой России» в радикально-патриотический сегмент - или тут намечается хитрая многоходовочка? И зачем Олегу Брячаку руководство еще одной общественной организацией, вместо того, чтобы активизировать деятельность загрустивших псковских эсеров перед муниципальными выборами? Это пока вопросы, на которые только предстоит найти ответы. Мы продолжим следить за ситуацией.

На сегодня это всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов и регионального отделения ЛДПР

* 16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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