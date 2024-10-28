Политика

Наталья Мельникова поделилась впечатлениями о работе в Совете Федерации

Работа в Совете Федерации организована четко и профессионально, рассказала сенатор Российской Федерации от законодательного органа Псковской области Наталья Мельникова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Гайд-парк».

«Мы приехали в Совет Федерации, чтобы понять, что такое статус сенатора и как строится работа в комитетах. Первые впечатления и атмосфера общения с коллегами были очень важны для нас», — поделилась Наталья Мельникова.

Она подчеркнула, что работа в Совете Федерации организована четко и профессионально, с ясной координацией между комитетами и форматом взаимодействия.

Сравнивая работу Совета Федерации с областным Собранием, сенатор отметила, что оба законодательных органа имеют схожую структуру. «Сначала все вопросы рассматриваются на комитетах, а затем выносятся на пленарное заседание для окончательного одобрения», — пояснила она.

Гостья студии также подчеркнула значимость федеральных законов, которые обсуждаются в Совете Федерации, и их влияние на жизнь граждан.

«Прикоснуться к такой работе, обсудить инициативы и цели законов было для меня очень полезно и приятно», — добавила она.

Сенатор выразила уважение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, отметив ее профессионализм и уверенность в руководстве.

«Мне было приятно начать работу в таком масштабном формате и влиться в решение задач, стоящих перед нами», — заключила Наталья Мельникова.