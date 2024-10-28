Политика

Наталья Мельникова: Мы работаем ради людей

Три ключевых направления своей деятельности назвала сенатор Российской Федерации от Псковской области Наталья Мельникова в новом выпуске программы «Гайд-парк» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам Натальи Мельниковой, первое и главное направление — это задачи, касающиеся непосредственно Псковской области. «Я представляю интересы региона и делаю все возможное, чтобы помочь решить важные вопросы и привлечь дополнительные средства и проекты», — отметила она. Сенатор подчеркнула, что улучшение мер социальной обеспеченности граждан является одной из ее приоритетных задач.

Второй блок работы Наталья Мельникова определила как взаимодействие с федеральными законами. «Эти масштабные законы касаются не только нашей области, но и всей страны. Важно, чтобы законопроекты имели хорошую проработку и были реализуемы на территории России», — добавила она.

Третий важный аспект работы сенатора — это обращения граждан. «Общение с людьми позволяет понять, насколько мы правильно принимаем законы и учитываем их потребности. Пленарные недели дают возможность встречаться с гражданами, слушать их проблемы и изучать, как законы влияют на их жизнь», — пояснила гостья студии.

Сенатор подчеркнула, что ее работа направлена на благополучие и процветание региона и его жителей. «Мы работаем ради людей, и это — наша главная задача», — заключила Наталья Мельникова.