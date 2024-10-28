Политика

Наталья Мельникова о визите делегации Совфеда: Обмен мнениями и опытом будет полезен всем

Визит делегации Совета Федерации в Псковскую область позволит не только ознакомиться с лучшими практиками, но и обсудить актуальные проблемы, рассказала сенатор Российской Федерации от законодательного органа Псковской области Наталья Мельникова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Гайд-парк».

«Это очень хорошее мероприятие, когда такое большое количество сенаторов приезжает в регион, чтобы пообщаться и посмотреть на те практики, которые у нас есть», — отметила Наталья Мельникова.

Она подчеркнула, что визит будет посвящен работе на выездных площадках, где сенаторы смогут ознакомиться с социальными инициативами региона.

В программе визита запланированы посещения социальных объектов, таких как социальный городок и интеграционные мастерские, а также посещение филиала фонда «Защитники Отечества».

«Сегодня эта тема очень важна, и работа в нашем регионе выставлена на высокий уровень», — добавила сенатор.

Также в ходе визита будет обсуждаться тема здравоохранения. Сенаторы посетят перинатальный центр, чтобы ознакомиться с работой системы здравоохранения Псковской области. Наталья Мельникова уверена, что такой обмен мнениями и опытом будет полезен для всех участников.

«У нас есть задачи и вопросы, которые мы хотели бы осветить перед коллегами и попросить Совет Федерации о поддержке и помощи в реализации необходимых инициатив», — заключила Наталья Мельникова.