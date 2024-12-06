Политика

Срок приема анкет «100 самых влиятельных псковичей» продлен до 13 декабря

Редакция Псковской Ленты Новостей сообщает, что по многочисленным просьбам жителей региона, участвующих в голосовании в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей - 2024», срок приема анкет продлен на неделю, до 13 декабря включительно. До этого же дня можно проголосовать в формате ДЭГ. Мы благодарим всех, кто уже принял участие в голосовании, и призываем остальных экспертов высказать свое мнение.

По традиции ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных персон Псковской области будет опубликован во второй половине декабря.

Напомним, проект реализуется с 2018 года. Он призван сделать региональную политику более открытой, публичной и понятной людям. Старт новому сезону был дан в начале октября. В течение месяца читатели вносили свои предложения по кандидатурам. В дальнейшем с помощью представителей экспертного сообщества был сформирован список для голосования.