Политика

Алексей Севастьянов: Из сложившейся в Сирии ситуации нужно сделать выводы

Мировая ситуация сегодняшнего дня диктует, что у внешней политики есть разные инструменты — не только дипломатические, но и связанные с военным присутствием, отметил в беседе с корреспондентом ПЛН FM председатель законодательного комитета Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

Есть достаточно много примеров, когда дипломатия оказывается бессильной, а обещания, данные лидерами некоторых стран, ничего не стоят или ведут к тому, чтобы России было только хуже, продолжил парламентарий. Поэтому Алексей Севастьянов поддерживает заход России в Сирию в 2015 году, не считает, что РФ от этого проиграла, и уверен, что впредь у нее есть полное право защищать свои интересы любыми способами.

«Родина определила, что в 2015 году нам надо было идти в Сирию. Ребята вошли, решили поставленные задачи на благо нашей Родины. Может быть, и свершилось то, что мы оттуда ушли, ослабили свое влияние, но об этом сказал президент, мы же не можем все время за ручку их водить. Мы дали, мы помогли им встать, мы помогли оправиться, мы предложили помощь. Дальше местное правительство должно было само анализировать ситуацию и определять вектор своего будущего развития. Видно, были допущены значительные ошибки, хоть это привело к такому стремительному падению власти и, скажем так, предательству армии. Я не разделяю точку зрения, что мы допустили свои какие-то ошибки и просчеты в плане внешней политики и по вопросу Сирии в частности. Я думаю, наш МИД, наша внешняя разведка в этом плане работают. Эту ситуацию контролируют, и, я думаю, Совет безопасности тоже понимал, что это была необходимая мера. И в принципе, как сказал верховный главнокомандующий, мы свою задачу на тот период достигли. Мы помогли освободить значительную часть Сирии. Мы должны выводы сделать из сложившейся ситуации однозначно. Мы договорились, когда Советский Союз распался, что НАТО не будет приближаться к границам Российской Федерации. Мы видим, что ситуация абсолютно обратная. Мы должны защищать свои интересы, чтобы потом не было поздно. Не дай бог, чтобы те, кто сейчас громче всех кричит, потом не побежал в другую сторону и не сказал: "Надо было зайти туда, надо было сделать то, чтобы сейчас этого не было". Знаете, задним числом все очень умные. Я считаю, что нам следует сделать выводы из сложившейся ситуации. Возможно, были допущены некоторые просчёты. Однако в 2015 году мы уже доказали, что мы можем, если захотим», - сказал Алексей Севастьянов.