Политика

Почти полмиллиона избирателей зарегистрировали в Псковской области

Установлена численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории Псковской области по состоянию на 1 января 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: пресс-служба Избиркома

Численность избирателей, зарегистрированных в Псковской области по состоянию на 1 января 2025 года, - 498 891 человек.

Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем областной избирательной комиссии Игорем Соповым. Обсуждались итоги прошлогодних кампаний, а также планы и новые подходы к работе в 2025 году.