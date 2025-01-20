Политика

Почему в псковском «Яблоке» не считают партию «несистемной оппозицией», объяснил Артур Гайдук

Партия «Яблоко» не является «несистемной оппозицией», как ее нередко называют в СМИ. Такое мнение высказал председатель ее регионального отделения, депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Таким образом он не согласился с позицией журналистов и политических обозревателей, которые относят КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию - За правду» и другие партии к числу «системной оппозиции», а «Яблоко» - к «несистемной». Другие оппозиционные политические объединения Артур Гайдук назвал «псевдооппозиционными», занимающими соглашательскую позицию по отношению к правящей партии и лишь изображающими из себя оппозицию. А представляемое им «Яблоко» - это, по определению политика, «нормальная, правильная системная оппозиция».

«Мы не встроены в систему правящей партии и псевдооппозиционных партий, которые ее поддерживают. А в политическую систему страны мы встроены. Мы совершенно нормальная, правильная системная оппозиция», – высказал свое мнение Артур Гайдук.

Он также добавил, что партия не голосует бездумно против всего подряд; она выступает только против того, что не соответствует взглядам этого политического объединения.

«Мы не против всего. Есть вещи, которые мы тоже поддерживаем, но это то, что соответствует нашим взглядам, нашим представлениям о правильном», – заключил председатель регионального отделения партии «Яблоко».