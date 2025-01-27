Политика

Политолог заявил о новом этапе развития местного самоуправления в РФ

В России начинается новый этап развития органов местного самоуправления, сказал политолог Владимир Шаповалов.

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«В 2020 году были внесены поправки в Конституцию Российской Федерации. Одна из ключевых поправок — создание единой системы публичной власти. Приближение друг к другу разных уровней публичной власти, интеграция местного самоуправления в систему публичной власти, — цель нового закона», — пояснил политолог.

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