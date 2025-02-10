Политика

Алексей Севастьянов: Переговоры президентов России и США — это большой шаг вперед

Переговоры президентов России и США — это большой шаг вперед. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 12 февраля.

«Переговоры президентов России и США — это, действительно, большой шаг вперед. Пока сложно говорить, насколько это прорыв, но шаг вперед – однозначно. Я считаю, эти переговоры — подготовка к большому процессу, это начало диалога. Каждая сторона должна изложить свою позицию. Это нескорый процесс, поэтому чем раньше мы начнем подготавливаться к большим переговорам, тем лучше. Основные страны Европы отреагировали резко, потому что и до этого понимали, что они уже на отшибе мира, наморочили голову своим гражданам. А теперь все это стало очевидным и понятным, скрывать это уже как бы тяжело. Трамп показал им свое отношение, пусть они делают теперь выводы. Это агония с их стороны», — сказал Алексей Севастьянов.

Напомним, 12 февраля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом, который длился почти полтора часа. Президенты обсудили ближневосточное урегулирование и двухсторонние отношения РФ и США. Трамп заявил, что провёл «продуктивный разговор» с Путиным. Президент США в разговоре высказался за скорейшую остановку боевых действий на Украине. Владимир Путин поддержал тезис о том, что настало время работать вместе, а также заявил о готовности принять в РФ американских должностных лиц, в том числе по теме Украины.