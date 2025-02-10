Политика

Александр Борисов: Если американцы выступают за мирное решение украинского конфликта, это можно только приветствовать

Телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа стал началом диалога России с Соединенными Штатами Америки. Такое мнение заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов высказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM, комментируя разговор глав двух государств, который состоялся 12 февраля.

«Многие из стран, которые нас окружают, не очень дружелюбно к нам настроены. По моему мнению, любой разговор это, как минимум, старт. Прорыв ли это, время покажет, но то, что это шаг навстречу друг другу — вне всякого сомнения. То, что украинцы сами за себя ничего не решают, давно понятно. Если американцы в данной ситуации выступают за мирное решение, это можно только приветствовать. Это, как минимум, начало нашего диалога с Соединенными Штатами Америки. Разговор касался там не только Украины, а многих других моментов», – обратил внимание Александр Борисов.

Напомним, 12 февраля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом, который длился почти полтора часа. Президенты обсудили ближневосточное урегулирование и двухсторонние отношения РФ и США. Трамп заявил, что провёл «продуктивный разговор» с Путиным. Президент США в разговоре высказался за скорейшую остановку боевых действий на Украине. Владимир Путин поддержал тезис о том, что настало время работать вместе, а также заявил о готовности принять в РФ американских должностных лиц, в том числе по теме Украины.