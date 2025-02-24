Политика

Очень многое изменилось в работе депутатов с 90-х годов – Виктор Остренко

С 90-х годов в работе депутатов изменилось очень многое, заявил вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Очень многое изменилось в работе депутатов с 90-х годов. Тогда "у руля" были представители партии ЛДПР. Это был период становления новой России с вытекающими последствиями, время очень серьезных перипетий и на федеральном даже уровне. То время с сегодняшним днем сравнивать очень сложно – и страна другая, и политическая культура очень сильно изменилась», - сказал Виктор Остренко.

Он пояснил, что сейчас депутаты решают все вопросы с помощью коммуникации, находятся в диалоге с жителями, с региональной властью.

«Вопросы решаем, может, не на трибуне, но с помощью запросов, согласительных комиссий, поисков федеральных средств. У нас во время работы звучит и критика, мы принимаем участие в решении важных вопросов – по бюджету, здравоохранению, мусорной реформе, кадров в образовании. Это те темы, которые касаются вопросов организации жизни в регионе. И было бы странно, если бы исполнительная власть и законодательная не работали сообща», - заметил гость студии.