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Политика

Муниципальная реформа не препятствует возможности участия граждан в организации МСУ — Виктор Остренко

27.02.2025 13:29|ПсковКомментариев: 0

Муниципальная реформа не препятствует возможности для граждан участвовать в организации местного самоуправления в той форме, которая представлена в действующем законодательстве, заявил вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко на очередной 42-й сессии 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«По поводу работы с населением, я уверен, все присутствующие провели лично публичное обсуждение во всех муниципальных образованиях. Я лично посетил все встречи с жителями. И вот если кто-то не пришел на эти встречи, не захотел, а сейчас стоит на заборе и говорит, что он что-то не понимает, не знает, это другой вопрос. Из всех жителей, которые приходили, у меня лишь два человека голосовали против. Остальные 99% голосовали "за"», - рассказал Виктор Остренко. 

Обсуждения муниципальной реформы проводились с участием глав и депутатов сельских поселений, администраций районов и депутатского корпуса областного Собрания, уточнил парламентарий. 

«Здесь нужно понимать еще одну составляющую, что преобразование и решение о преобразовании в муниципальный округ никаким образом не затрагивает возможности и не умаляет возможности участия граждан в организации местного самоуправления в той форме, которая представлена в действующем законодательстве, например, в форме территориального общества самоуправления», - добавил Виктор Остренко.  

Напомним, сегодня депутаты рассматривают инициативы о преобразовании десяти районов в муниципальные округа.

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Пресс-портрет
Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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