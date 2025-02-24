Политика

Муниципальная реформа не препятствует возможности участия граждан в организации МСУ — Виктор Остренко

Муниципальная реформа не препятствует возможности для граждан участвовать в организации местного самоуправления в той форме, которая представлена в действующем законодательстве, заявил вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко на очередной 42-й сессии 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По поводу работы с населением, я уверен, все присутствующие провели лично публичное обсуждение во всех муниципальных образованиях. Я лично посетил все встречи с жителями. И вот если кто-то не пришел на эти встречи, не захотел, а сейчас стоит на заборе и говорит, что он что-то не понимает, не знает, это другой вопрос. Из всех жителей, которые приходили, у меня лишь два человека голосовали против. Остальные 99% голосовали "за"», - рассказал Виктор Остренко.

Обсуждения муниципальной реформы проводились с участием глав и депутатов сельских поселений, администраций районов и депутатского корпуса областного Собрания, уточнил парламентарий.

«Здесь нужно понимать еще одну составляющую, что преобразование и решение о преобразовании в муниципальный округ никаким образом не затрагивает возможности и не умаляет возможности участия граждан в организации местного самоуправления в той форме, которая представлена в действующем законодательстве, например, в форме территориального общества самоуправления», - добавил Виктор Остренко.

Напомним, сегодня депутаты рассматривают инициативы о преобразовании десяти районов в муниципальные округа.