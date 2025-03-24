Политика

Депутаты Госдумы предложили расширить полномочия правительства в координации с ЦБ

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» намерены внести законопроект, предполагающий расширение полномочий российского правительства в вопросах денежно-кредитной политики. Согласно документу, Центральный Банк России будет обязан координировать свою деятельность с кабинетом министров.

Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.

«Проектом федерального закона предлагается ввести положение о том, что Центральный банк должен разрабатывать и проводить единую государственную денежно-кредитную политику совместно и при координации правительства Российской Федерации», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Как рассказал Сергей Миронов, в случае принятия данной инициативы кабмин получит прямую возможность влиять на принятие решений, находящихся в ведении Центробанка, в интересах социально-экономического развития страны. Одновременно с этим, по словам политика, правительство России разделит ответственность за принимаемые решения в финансовой и банковской сфере, в том числе за увеличение учетной ставки, пишет РИА Новости.

Миронов отметил, что такой прямой возможности у кабмина сегодня нет, и именно поэтому предлагается наделить правительство дополнительными полномочиями. Депутат Госдумы подчеркнул, что по своей сути Центральный банк России является федеральным органом государственной власти, но в Конституции и действующей редакции закона «О Центробанке» это указывается не прямо, а лишь в косвенной форме.

«ЦБ РФ оказывает прямое влияние на темпы экономического развития нашей страны, на расходы федерального бюджета, обслуживание госдолга, создание и модернизацию производственных мощностей в разных отраслях экономики, а значит, ЦБ РФ должен тесно взаимодействовать с правительством России», – сказал парламентарий.

Миронов напомнил, что это не первые поправки в закон о Центробанке, которые в последнее время на рассмотрение Госдумы внесли депутаты от фракции СРЗП, и на прошлой неделе эсеры выступили с инициативой об изменении порядка формирования состава Национального финансового совета – коллегиального органа Банка России.

«Вместе с этим предлагаем увеличить с 75% до 80% долю прибыли ЦБ РФ, направляемой в бюджет страны. Это необходимо для сокращения дефицита бюджета, увеличения финансирования социальных программ и национальных проектов. Кроме того, депутаты СРЗП настаивают на создании механизма льготного кредитования правительства за счет средств Центробанка под символические 0,15% годовых», – заключил Миронов.