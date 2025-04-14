Политика

Бывший вице-губернатор Салий покинул очередной пост

Бывший первый вице-губернатор Псковской области Денис Салий, покинувший этот пост в начале марта, объявил об уходе с должности председателя Совета руководителей представительств регионов в Москве. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.



Фото: страница Дениса Салия ВКонтакте

По словам экс-вице-губернатора, курировавшего работу представительства Псковской области при правительстве РФ, он останется ответственным секретарем Совета.

«Огромную благодарность выражаю всем членам нашего сообщества за неизменную поддержку в течение прошедших двух лет моего руководства Советом», - поблагодарил Денис Салий.



Напомним, Денис Салий с октября 2023 года занимал должность первого заместителя губернатора Псковской области.