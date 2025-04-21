Политика

Сделать расчет размера выплаты на санаторно-курортное лечение муниципальных служащих единообразным предложили в Псковской области

Внесение изменений в приложения 1 и 2 к Закону Псковской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Псковской области отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» рассмотрели депутаты на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона предусматривается внесение изменений в закон Псковской области № 2560-ОЗ.

В связи с тем, что размер выплаты на санаторно-курортное лечение в 2025 году увеличился по сравнению с 2024 годом, проект закона предлагает при расчете объема субвенций, дополнительно предоставляемых за счет средств областного бюджета бюджету муниципального образования для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Псковской области отдельных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, учитывать размер выплаты на санаторно-курортное лечение государственному гражданскому служащему Псковской области, установленный в соответствии с Законом Псковской области от 5 декабря 2005 года № 491-ОЗ «О государственной гражданской службе Псковской области» в текущем году.

Действующими положениями закона предусматривается использование размера указанной выплаты, установленного за отчетный период, то есть за предыдущий год.

«Предусмотренное проектом закона изменение позволит достичь единообразия в расчете размера выплаты на санаторно-курортное лечение муниципальных служащих с учетом ежегодного его повышения», - пояснила руководитель регионального комитета юстиции Марина Чамкина.

Депутаты рекомендовали принять законопроект.