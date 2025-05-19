Политика

Экс-губернатор Псковской области выступил с прогнозами развития ситуации вокруг российско-украинского конфликта

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов в своем Telegram-канале проанализировал возможные сценарии развития специальной военной операции на Украине с учётом позиции США, Европы и России.

В частности, Евгений Михайлов рассматривает различные версии развития ситуации, а также факторы, которые на это влияют.

«Самое вероятное развитие событий – это сокращение Трампом помощи Украине, что приведёт в течение года к значительным успехам ВС РФ, отсутствию полноценной замены США со стороны Европы и в результате потере у европейцев интереса к продолжению войны. Сама Украина, естественно, никакую войну без иностранной помощи вести не может. Полной победы РФ ожидать не приходится, при таком оптимистическом варианте РФ получит что-то около нынешней линии боевого соприкосновения с той или иной, возможно существенной, прибавкой. С точки зрения европейцев, если не получится дальше держать США в омуте украинской войны, то они должны максимально потерять лицо, то есть победа РФ должна быть зафиксирована. С другой стороны усиливать РФ для Европы невыгодно, поэтому сделают так, чтобы победа была чем-то испорчена. Шансы тут – примерно 50 на 50», - высказывается бывший губернатор.