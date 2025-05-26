Политика

Иван Белугин: Мы взаимодействуем со всеми фракциями

Принцип открытого диалога является ключевым в сотрудничестве с депутатами разных партийных фракций в Локнянском муниципальном округе. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Гайд-парк» рассказал глава Локнянского округа Иван Белугин.

«На заседаниях видно, что независимо от политической ориентации мы взаимодействуем со всеми депутатами, представленными в округе. У нас есть фракции ЛДПР, КПРФ, "Партии пенсионеров", и мы со всеми сотрудничаем. Поэтому мы со всеми работаем, все это люди, которые там живут долгое время, они знают эти проблемы. Почему я должен из каких-то политических амбиций игнорировать эти проблемы, если они мне вопросы задают, проблемы озвучивают?» — пояснил Иван Белугин.

Глава округа подчеркнул, что приоритетом его работы является налаживание взаимодействия с жителями, общественностью и депутатами разного политического спектра. Некоторые вопросы удается решить сразу, другие требуют дополнительного изучения и времени.

«Мы стараемся вести диалог, работать в режиме общения. Это была одна из главных моих задач, когда я пришел в округ работать: выстроить общение не только с населением, с жителями, чтобы я был доступен для них, а выстроить и с лидерами общественного мнения, и с депутатами, слушать друг друга как минимум и какую-то обратную связь по этому вопросу давать», — заключил глава округа.