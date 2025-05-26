Предварительное голосование прошло на конкурентной основе — Александр Козловский 

Многие жители Псковской области участвовали в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом депутат Государственной Думы от региона, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«11 районов и город Псков принимали участие в предварительном голосовании. Предварительное голосование прошло на конкурентной основе. Хотел бы напомнить, что там может принять участие любой гражданин, житель Псковской области, и отстаивать свою позицию. Я считаю, что это большая возможность для граждан познакомиться с будущими кандидатами, уже на этом этапе рассказать о проблемах, которые их волнуют, а нам — подготовиться непосредственно к самим выборам, а может быть, какие-то вопросы и проблемы граждан решить», - сказал Александр Козловский.
Он уточнил, что «Единая Россия» на раннем этапе начинает большую работу, заранее знакомится с проблемами граждан, а потом делает все возможное для их решения.
Отметим, в Псковской области завершилось электронное предварительное голосование «Единой России», которое проходило с 19 по 21 мая в 12 муниципальных округах, а также с 19 по 25 мая — в Пскове. Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз набрал 71% и стал победителем предварительного голосования.
Выборы депутата Псковской гордумы по округу №3 пройдут в сентябре 2025 года.