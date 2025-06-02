Политика

Конкурсная комиссия на замещение должности главы Дновского округа соберется на первое заседание 4 июня

Конкурсная комиссия на замещение должности главы Дновского муниципального округа соберется на первое заседание 4 июня. Соответствующее решение принято 3 июня на 11-ой внеочередной сессии Собрания депутатов Дновского муниципального округа.

Постановление предписывает провести конкурс на замещение должности главы муниципального образования - главы Дновского муниципального округа.

Установлено общее число членов конкурсной комиссии в количестве 6 человек.

Назначены членами конкурсной комиссии депутаты Собрания депутатов Дновского муниципального округа Ирина Иванова (округ № 5), Алла Доронова (единый округ), Сергей Иванов (единый округ).

Определены время и место проведения первого заседания конкурсной комиссии на замещение должности главы Дновского муниципального округа на 4 июня в 11.00 в актовом зале администрации Дновского района (г. Дно, ул. Карла Маркса, д. 16).

Ранее сообщалось, что глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин покинул свой пост. 30 мая у него был последний день в должности главы муниципалитета. Временно исполнять обязанности главы будет его заместитель Владимир Цветков.