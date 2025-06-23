Политика

Арест Льва Шлосберга* не способен оказать заметного влияния на политическую ситуацию в регионе - Александр Хлопков

Арест политика Льва Шлосберга* не способен оказать заметного влияния на политическую ситуацию в регионе. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) высказал главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков.

«Дело Льва Шлосберга* — это сфера уголовного судопроизводства. Наверное, правильнее, если бы это детально комментировали коллеги из следственных или надзорных органов. А я только в общих чертах могу сообщить, что - да, я знаю об этом. Разумеется, это была новость, которая даже на федеральном уровне транслировалась. Действительно, есть уголовное дело, которое рассматривается сейчас в суде. Решение по нему, насколько я знаю, еще не принято. Есть уголовное дело, которое расследуется, оно возбуждено. Проводится следственные действия, избрана мера пресечения. У нас по уголовно-процессуальному кодексу есть несколько видов мер пресечения, которые могут быть подозреваемому избраны. В данном случае предложение было от следственных органов избрать домашний арест. И суд с этим предложением согласился», — сказал Александр Хлопков.

Он отметил, что домашний арест — не самая строгая мера пресечения.

«Когда я работал в следствии, мы домашний арест не практиковали. Вот совершено преступление. Задержали, арестовали, и человек в следственном изоляторе спокойненько ожидает, пока следствие ведется и будет принято законное решение. Сейчас активно используется и такая мера пресечения, как домашний арест - человек в домашних условиях, определенные ограничения есть, но они связаны не с тем, что кому-то хотят навредить. Как следователь, в прошлом прокурорский работник, я много раз сталкивался с ситуацией, когда подозреваемый или обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению, особенно на начальном этапе расследования. Очень часто потом человек в судебном зале меняет свою позицию. Как будет развиваться ситуация здесь, мы не знаем», — добавил Александр Хлопков.

По мнению Александра Хлопкова, арест Льва Шлосберга* не способен оказать весомого влияния на политическую стабильность в регионе, так как «силы это очень небольшие». «Если посмотреть по общему количеству депутатов от политической партии, которую представляет этот человек, то их в процентном отношении немного. И влияние на политическую ситуацию значимого они не оказывают», – заключил главный федеральный инспектор.

Напомним, ранее заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* в Псковском городском суде избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ о «повторной дискредитации армии». Поводом стало видео дебатов Шлосберга* с историком Юрием Пивоваровым*. Во время дебатов Шлосберг* отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня.

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Ранее суд дважды штрафовал политика по административной статье о «дискредитации армии». Также заместитель руководителя партии «Яблоко» обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

* Минюстом РФ признаны иностранными агентами