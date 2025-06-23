Политика

Антон Мороз: Если взялся за работу, нужно делать ее хорошо

Хорошее выполнение взятой на себя работы напрямую влияет на политический успех среди избирателей. Такое мнение озвучил победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в рамках пресс-конференции в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM (102,6 FM).

«Мое правило: работу нужно делать хорошо. Если ты за нее берешься, она должна быть выполнена в соответствии с теми задачами, которые ставят в данной ситуации перед тобой жители. И поскольку, к моему удивлению, жители моего округа оказались весьма активными и весьма позитивными с точки зрения общения, не выполнять какие-то задачи - это не очень правильно для возможной дальнейшей политической карьеры и с точки зрения развития, в том числе, себя как общественного деятеля. Поэтому я считаю, что максимальное общение с населением, с жителями района позволяет аккумулировать те проблемы, которые существуют на месте, ну и по мере возможности, естественно, их решать», – сказал Антон Мороз.

Он подчеркнул, что на первых встречах с населением округа №3 особого скепсиса не возникало.

«На мое удивление, скепсиса особого я не увидел. Люди хотели видеть новое лицо, которое будет представлять округ. <...> Я ожидал меньшего количества населения и большего количества вопросов. На самом деле вопросы все достаточно понятные и решаемые», – заключил Антон Мороз.

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Напомним, полномочия депутата по округу №3 Ивана Мешкова были прекращены досрочно. На данный момент Иван Мешкой занимает должность главы Гдовского района. Выборы депутата по одномандатному избирательному округу №3 пройдут в Пскове 14 сентября.