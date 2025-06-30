Политика

Александр Козловский: Все кандидаты команды губернатора сильные и авторитетные

Все кандидаты команды губернатора сильные и авторитетные, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на заседании президиума регионального политсовета партии 1 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Мы начинаем выдвижение кандидатов от партии для участия в едином дне голосования, 14 сентября. Сегодня мы принимаем необходимые решения по каждому кандидату. Это всегда важный момент для партии», - сказал Александр Козловский.

Всего от партии будет баллотироваться 221 кандидат.

«Кандидаты команды губернатора сильные, авторитетные. Ставим перед собой цель победить», - высказался секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

По одномандатным округам будет избираться 63 депутата, из них 6 - участники спецоперации.

«Погружаем их в повестку. Всех кандидатов будет сопровождать индивидуально», - подчеркнул депутат.

Также Александр Козловский отметил достижения Российского военно-исторического общества. «Партия работает совместно с РВИО, планируем дальше продолжать эту работу. В этом году мы проводили "Диктант Победы" в Самолве. Это вызвало большой интерес. Данное взаимодействие в формирование патриотических проектов важно для партии», - уточнил парламентарий.

Нынешняя кампания «Единой России» строится на основе народной программы, которая успешно реализуется в Псковской области. Все 22 партийных проекта дают возможность кандидатам решать конкретные запросы избирателей: от благоустройства и здравоохранения до патриотического воспитания и поддержки семьи.

В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов. Голосование на избирательных участках пройдёт в течение нескольких дней подряд — 12, 13 и 14 сентября.