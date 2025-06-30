Политика

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с депутатом ГД Алексеем Чепа

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - депутат Государственной Думы, замруководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Алексей Чепа.

Ведущий — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко — обсудит с гостем студии, зачем он приехал в Псков, что думает о перспективах разрешения российско-украинского конфликта, как оценивает шансы «Справедливой России» и других партий на парламентских выборах-2026.