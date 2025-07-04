Политика

Главой Порхова назначен Алексей Петров

Главой Порхова назначен Алексей Петров, более 20 лет возглавлявший Дубровенскую волость. Кадровые изменения в администрации округа произошли с 1 июля. Об этом сообщил глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов в своем Telegram-канале.

Фото: Юрий Семёнов / Telegram

На должность главы территориального отдела «Дубровенская волость» назначена Наталья Яковлева, продолжительное время работавшая консультантом Дубровенской волости.

«Уверен, что накопленный опыт, умение находить нестандартные методы в решении задач и вопросов местного значения, ответственность, работоспособность, неравнодушие и открытость позволят им эффективно справляться с новыми задачами и всеми намеченными планами», - заключил Юрий Семёнов.